Zürich (ots) - Das diesjährige Universum Studentenranking der attraktivsten

Arbeitgeber in der Schweiz zeigt, was Studenten in Bezug auf ihre Karriere

wichtig ist und dass die Veränderungen, die sich durch die zwei Jahre der

Pandemie ergeben haben, gekommen sind, um zu bleiben.



Welche Top-Attribute haben sich drastisch verändert oder sind wieder auf den

Stand vor der Pandemie zurückgesprungen, und welche Branchen sollten revidieren,

ob sie immer noch attraktiv sind?





Studentenranking Schweiz 2022Dieses Jahr nahmen 10.593 Universitätsstudenten aus der Schweiz an der UniversumStudentenumfrage teil. Die Studie wurde von Oktober 2021 bis März 2022durchgeführt und zeigt, wie das "neue Normal" aussieht.Von zu Hause arbeiten ist das neue NormalStudenten wünschen sich eine Weiterführung der Arbeitsgewohnheiten, die sichwährend den letzten zwei Jahren entwickelt haben. 61 Prozent der SchweizerStudenten sind an Remote-Arbeitsmöglichkeiten interessiert - allen voranStudenten aus dem IT-Bereich, von denen es für 80 Prozent das wichtigsteKriterium ist, gefolgt von Wirtschaftsstudenten mit 70 Prozent. DieseAnforderung an ihre zukünftige Karriere wird sogar noch deutlicher, wenn wir dieAttribute "Flexible Arbeitsbedingungen" und "Begünstigung der Work-Life-Balance"ansehen, die über alle Hauptstudienrichtungen hinweg an Bedeutung gewonnenhaben. Das Privatleben ist für diese Generation wichtiger als für jede andereGeneration zuvor, auch wenn es Unterschiede gibt zwischen den verschiedenenStudienrichtungen, den Geschlechtern bzw. spezifischen Altersgruppen. MännlicheStudenten (62 % im Vergleich zu 60 %) und Studenten der Altersklasse 26+ Jahretendieren etwas mehr dazu, mit 48 % (im Vergleich zu 32 % bei den Studenten imAlter von 16 bis 21 Jahren).Ideale Anzahl an Office-Tagen vs. Bedenken beim HomeofficeIn Bezug auf die ideale Anzahl der Office-Tage vs. Tagen, an denen im Homeofficegearbeitet wird, scheinen sich die Schweizer Studenten einig zu sein, zwei Tageim Büro arbeiten zu wollen, ähnlich den Studenten in Deutschland. Generellbevorzugen Studenten im Alter ab 26 Jahren sowie IT-Studenten sogar noch wenigerTage im Büro.Die Umfrage zeigt ausserdem, dass sich sowohl Studenten als auch Organisationenin Bezug auf die häufigsten Bedenken im Homeoffice ziemlich einig sind. Ihregrösste Angst besteht in der Gefahr Isolation und dass die sozialen Kontakte mitden Kollegen zu kurz kommen (59 %). Auch das Onboarding in einer neuen Firmawird remote von 48 % der befragten Studenten nicht als effektiv gesehen.Umkehr des CoVID-19-Einflusses