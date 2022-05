BLB NRW und Stadt Düsseldorf laden zur Bürgerbeteiligung für das Areal "Campus Golzheim" ein

Düsseldorf (ots) - Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes

Nordrhein-Westfalen (BLB NRW, Niederlassung Düsseldorf) lobt gemeinsam mit der

Landeshauptstadt Düsseldorf ein Wettbewerbsverfahren unter dem Titel "Campus

Golzheim" aus. Auf dem Areal sollen ein Neubau für die Robert Schumann

Musikhochschule und ein Büroneubau für die Bezirksregierung entstehen.



In dem europaweit ausgeschriebenen Verfahren sollen in den kommenden Monaten 15

Planungsteams, jeweils bestehend aus einem Architektur-, einem Stadtplanungs-

und einem Landschaftsarchitekturbüro, Entwürfe für die Umnutzung des Grundstücks

der ehemaligen Hochschule Düsseldorf entwickeln. Die neueren Gebäude der

ehemaligen Hochschule an der Georg-Glock-Straße sollen erhalten bleiben und

künftig durch verschiedene Landeseinrichtungen genutzt werden. Die sich südlich

anschließenden älteren Gebäude sollen zurückgebaut werden. Dadurch entsteht Raum

für moderne Neubauten und Grünflächen. Elke Kolfen, Niederlassungsleiterin des

BLB NRW in Düsseldorf, sieht darin eine Chance: "Durch die Auslobung eines

Wettbewerbes kann für Düsseldorf und für unsere Kunden die bestmögliche Lösung

zur Entwicklung des Campus Golzheim gefunden werden."