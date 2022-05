Florian Sondershausen Vermögensaufbau am Krypto-Markt - mit kalkulierbarem Risiko (FOTO)

Koblenz (ots) - Florian Sondershausen ist Experte für Kryptowährungen und

Geschäftsführer der Sondershausen Media GmbH. Er unterstützt seine Kunden dabei,

mit einem durchdachten Konzept und kalkulierbarem Risiko am Krypto-Markt zu

investieren. Hier erfahren Sie, wie er dabei vorgeht, warum er großen Wert auf

lückenlose Aufklärung legt und wie er die individuellen Ziele seiner Kunden mit

seinen Strategien vereint.



Angesichts der anhaltenden Inflation versuchen zahlreiche Menschen, sich

finanziell abzusichern. Viele von ihnen halten eine Investition am Krypto-Markt

für ein zielführendes Mittel hierfür. So hoffen sie, mithilfe von

Kryptowährungen einen planbaren Vermögensaufbau bewerkstelligen zu können.

Allerdings setzen nur wenige Interessenten dieses Ziel erfolgreich in die Tat um

- aufgrund ihres mangelnden Know-hows ist ihr Scheitern vorprogrammiert. Zudem

scheuen sie sich häufig aufgrund von Vorurteilen und Ängsten davor, ihre Pläne

zu verwirklichen. "Viele unserer Kunden haben zunächst mit großer Verunsicherung

zu kämpfen. Ihr größtes Problem dabei ist, dass sie sich schlichtweg kaum mit

Kryptowährungen auskennen", erklärt Florian Sondershausen.