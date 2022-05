Preis der Deutschen Systemgastronomie 2022 Ausschreibung und Anmeldung ab jetzt! (FOTO)

München (ots) - Der Preis der Deutschen Systemgastronomie wird seit 2011 vom

Bundesverband der Systemgastronomie e. V. (BdS) verliehen. Mit ihm werden

Personen, Unternehmen, Initiativen oder Einrichtungen in Deutschland geehrt, die

sich in besonderer und beispielhafter Weise um die Branche der Systemgastronomie

bzw. um deren Herausforderungen verdient gemacht haben.



Preisträger der vergangenen Jahre (https://www.bundesverband-systemgastronomie.d

e/de/ueber-den-bds/preis-der-deutschen-systemgastronomie-2021/ueberblick-preistr

aeger-des-preis-der-deutschen-systemgastronomie.html) waren u. a. Claudia

Letzner und Conrad Krödel von der Beruflichen Schule in Elmshorn für die

Initiierung des "Teamcups der Systemgastronomie" als mittlerweile größte

Ausbildungsmeisterschaft der Branche, der damals amtierende Arbeitgeberpräsident

Prof. Dieter Hundt für die Integration des BdS in die Sozialpartnerschaft, die

McDonald's Kinderhilfe Stiftung stellvertretend für das soziale Engagement der

Branche sowie die App "Too Good To Go" für die hervorragende Leistung bei der

Reduktion von Lebensmittelabfällen. Im letzten Jahr wurde das Projekt "CoffeeCup

Paper" - ein Gemeinschaftsprojekt von Vertrieb IGEPA Großhandel GmbH und creart

Neidhardt Werbe GmbH - für eine technische Innovation ausgezeichnet, die das

nachhaltige Recycling von Einwegbechern ermöglicht.