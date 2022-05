Im Zentrum stehen besonders zwei Ziele, der Camp Creek Porphyry und das Projekt Trapper Gold. Je nach Fortschritt will Brixton eventuell auch zwei weitere Ziele testen, das Metla Kupfer-Gold-Ziel und das Outlaw Gold-Silber-Ziel. VP of Exploration Christina Anstey erläuterte: „Das ist für uns bisher der früheste Beginn einer Saison überhaupt.“

Abbildung 1: Brixton hat sich im Norden des Goldenen Dreiecks von British Columbia eine riesige Explorationslizenz gesichert. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen vor allem Fortschritte auf dem Projekt Camp Creek gemacht.

Das Camp Creek Cu-Au-Ag-Mo Porphyr-Ziel

Brixton Metals hat im Jahr 2021 bedeutende Fortschritte auf dem blinden Camp Creek Porphyry Ziel erzielt Die Bohrlöcher 162, 181, 183 und 184 zeigen Kupfer-, Gold-, Silber- und Molybdängehalte sowie Porphyr-Indexwerte (MPIx), die mit der Tiefe zunehmen. Die Sohlen der Bohrlöcher 183 und 184 liegen etwa 286 m auseinander und endeten beide in Mineralisierung. Die Bohrung, die jetzt auf dem Porphyr-Ziel Camp Creek begonnen wurde, soll in der bestehenden Bohrung THN21-184 auf etwa 930 m eine Keilbohrung beginnen. In der letzten Saison wurden in THN21-184 821 m mit einer porphyrartigen, kupferhaltigen Mineralisierung gebohrt, wobei die unteren 14 m des Bohrlochs 0,68 % Cu, 0,14 g/t Au, 6,53 g/t Ag und 508,57 g/t Mo ergaben. Die Mineralisierung im unteren Teil des Bohrlochs bestand mehr aus Chalkopyrit als aus Pyrit. Außerdem ergab ein 1,85 m langer Abschnitt in 1175 m Tiefe 89,3 g/t Au. Brixton will auf Camp Creek den kupferreichen Kern des Porphyrsystems abbohren.

Das Goldziel Trapper

Ein zweites Bohrgerät wird voraussichtlich Anfang Juni mit den Bohrungen auf dem Goldziel Trapper beginnen. Nach dem Erwerb der Trapper-Claims und -Lizenzgebühren im Jahr 2020 war das Jahr 2021 das erste Bohrprogramm von Brixton, das erfolgreich die Goldvorkommen des Ziels aufzeigte.

Zu den herausragenden Ergebnissen des Trapper-Ziels im Jahr 2021 gehört das Bohrloch THN21-186, das 187,50 m mit 1,60 g/t Au ergab, einschließlich 139,00 m mit 2,14 g/t Au, darunter 11,5 m mit 19,25 g/t Au.

Das Zielgebiet Trapper besteht aus vulkanischen und vulkanisch-klastischen Gesteinen der obertriassischen Stuhini-Gruppe, die von Quarzdiorit aus der Kreidezeit durchsetzt sind, der als Teil der Thorn Magmatic Suite interpretiert wird. Der Quarzdiorit steht in Zusammenhang mit einer hochgradigen Goldmineralisierung bei Trapper, einschließlich einer breiten Goldzone, die sich in das Stuhini-Vulkangestein erstreckt. Das Ziel bei Trapper ist es, die Goldzone im Trend und in der Tiefe zu erweitern.

Das Kupfer-Gold-Porphyr-Ziel Metla

Metla ist eine Kupfer-Gold-Porphyr-Anomalie innerhalb des Projekts Thorn und befindet sich etwa 15 km südöstlich des Gebiets Trapper. Die Metla-Claims wurden im Jahr 2020 von Stuhini Exploration erworben. Jüngste U-Pb-Zirkon-Altersdatierungen weisen darauf hin, dass der Au-Cu-haltige Granodiorit ein triassisches Alter von 220 +/- 3,1 Ma aufweist. Im Gebiet Metla kommen mehrere unterschiedliche Mineralisierungsarten vor, darunter eine kalihaltig umgewandelte Diorit-Porphyr-Einheit mit Bornit, Chalkopyrit und Chalkosin, die 4,7 % Cu, 1,8 g/t Au und 31 g/t Ag ergab. Vorkommen von massivem Pyrit, Chalkopyrit und Sphalerit sind in der hydrothermalen Brekzie enthalten, wo Gesteinsproben bis zu 62,7 g/t Au und 4,54 % Cu ergaben. Ein 1989 von Cominco durchgeführter Graben ergab 9 m mit 4,6 g/t Au.

Das Explorationsprogramm 2022 wird umfangreiche geochemische Untersuchungen, geologische Kartierungen und möglicherweise weitere geophysikalische Untersuchungen umfassen, um Bohrziele für die Bohrungen 2022 oder 2023 zu definieren.

Das Goldziel Outlaw

Das Ziel Central Outlaw befindet sich mehr als 3 km südöstlich vom Ziel Camp Creek. Die Goldmineralisierung befindet sich in klastischen Sedimenten der triassischen Stuhini-Gruppe, die in Schluffstein und Grauwacke eingebettet sind, wo eine Gold-im-Boden-Anomalie etwa 5 km lang ist und in Ost-West-Richtung verläuft. Die Mineralisierung ist schichtförmig und befindet sich in strukturell kontrollierten Gebieten und steht vermutlich in Zusammenhang mit jurassischen Dazit-Gängen, die in die Sedimente eindringen. Die Zone Central Outlaw wurde auf einer durchgehenden Streichenlänge von 600 m bebohrt und lieferte Bohrergebnisse von bis zu 59 m mit 1,1 g/ Au. Die höchste Oberflächen-Gesteinsprobe stammt aus dem Gebiet East Outlaw und ergab 22,98 g/t Au.

Das Ziel auf dem Zielgebiet Outlaw für das Jahr 2022 besteht darin, die Kontinuität der Goldmineralisierung zwischen den Zonen Central und East sowie die östliche Erweiterung durch 4-6 weit auseinander liegende Bohrlöcher zu erkunden.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Brixton Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Brixton Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.