Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalerhöhung - Zweistelliges Umsatzwachstum und weiterhin hohe Profitabilität avisiert

SBF hat am Freitag den Vollzug einer Kapitalerhöhung vermeldet. Des Weiteren wurde kürzlich der Jahresabschluss inklusive der Guidance für 2022 vorgelegt. Diese impliziert ein weiteres Jahr mit zweistelligem Umsatzwachstum und eine weiterhin hohe Profitabilität.

Kapitalerhöhung in unruhigem Marktumfeld geglückt: Die Kapitalmaßnahme wurde aus genehmigtem Kapital durchgeführt und umfasste die Platzierung von 882.402 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 9,40 Euro. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöhte sich infolgedessen von 8,8 Mio. Euro um rund 10% auf 9,7 Mio. Euro. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich damit auf rund 8,3 Mio. Euro. Die ausgegebenen Aktien wurden sowohl an bestehende als auch neue Investoren vergeben. Die Effekte aus der Kapitalerhöhung haben wir entsprechend in unserem Modell reflektiert, sodass sich u.a. die EPS-Prognosen aufgrund der gestiegenen Anzahl an Aktien reduzieren. Der Emissionserlös wird u.a. für den Bestandsaufbau von Vorräten genutzt, um weiteren Materialpreissteigerungen im Verlaufe des Jahres entgegenwirken zu können. Die Mittel aus der KE sollen darüber hinaus für Wachstumsinvestitionen in zusätzliches Anlagevermögen verwendet werden und zur Finanzierung der Akquisition eines Elektronikspezialisten im Leiterplattenbereich dienen. Hierzu hatte SBF bereits im September eine Absichtserklärung unterzeichnet und anschließend die Due Diligence-Phase gestartet (vgl. Kommentar vom 02.11.2021). Mit der Akquisition dürfte SBF größere Unabhängigkeit von den Lieferketten für Elektronikbauteile erlangen und die eigene Wertschöpfung weiter ausbauen.



Vorlage des Jahresabschlusses bestätigt Ausblick: Mit der Vorlage des Konzernabschlusses am 13.05. wies das Unternehmen entgegen des vorläufig gemeldeten EBITDAs von 7,1 Mio. Euro einen Wert von 5,2 Mio. Euro aus. In der ursprünglichen Kommunikation hatte ein Übermittlungsfehler vorgelegen, sodass ein außerordentlicher Steuerertrag (1,0 Mio. Euro) mit dem falschen Vorzeichen berücksichtigt wurde. Mit finalen Ergebniskennziffern beim EBIT von 4,0 Mio. Euro sowie dem Jahresüberschuss von 4,7 Mio. Euro konnten unsere ursprünglichen Prognosen dennoch übertroffen werden (MONe: 3,8 Mio. Euro bzw. 3,3 Mio. Euro). Angesichts der ungebrochen starken Auftragslage in beiden Segmenten erwartet der Vorstand für das Jahr 2022, den Konzernerlös auf mehr als 40 Mio. Euro zu erhöhen. Das Wachstum soll zu gleichen Teilen aus den beiden Segmenten des Unternehmens generiert werden. Eventuelle Effekte aus zuvor genannten oder geplanten Akquisitionen sind in der Guidance und unseren Prognosen nicht berücksichtigt. Ergebnisseitig wird unverändert eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Marge erwartet, die u.E. allerdings aufgrund der bestehenden Lieferkettenverwerfungen sowie dem Chipmangel unter der Marge des Vorjahres liegen sollte.



