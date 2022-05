- Branchenweit ambitioniertestes CO2-Reduktionsziel - bis 2030 sollen die Emissionen gegenüber 1990 um fast die Hälfte auf 400 kg CO2/t CEM sinken, das bedeutet gegenüber 2021 eine weitere Reduzierung um 30 % - Starker Fokus auf nachhaltige Produkte und Lösungen - bis 2030 soll die Hälfte des Konzernumsatzes mit nachhaltigen Produkten erzielt werden - Vorreiter bei der Skalierung von Technologien zur CO2-Abscheidung, Nutzung und Speicherung (CCUS) - mit den bereits gestarteten CCUS-Projekten sollen bis 2030 insgesamt 10 Mio t CO2 reduziert werden - Neue ambitionierte Finanzziele bis 2025 - Umsatzwachstum rund 5 % p.a. auf vergleichbarer Basis, RCOBD-Marge 20-22 %, ROIC >10 %, Cash Conversion >45 %, dynamischer Verschuldungsgrad 1,5x-2,0x - Finanzierung gekoppelt an die Klimaziele der EU-Taxonomie - über 70 % des Fremdkapitals soll bis 2025 durch nachhaltige Finanzinstrumente gedeckt werden

HeidelbergCement beschleunigt die Transformation in eine nachhaltige Zukunft. Im Rahmen seines diesjährigen Kapitalmarkttages hat HeidelbergCement heute unter dem Motto "Concrete Promises" neue mittelfristige Nachhaltigkeits- und Finanzziele präsentiert.



"Wir treiben den Umbau von HeidelbergCement zum weltweit nachhaltigsten Unternehmen in unserer Branche vehement voran", sagt Dr. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement. "Wir haben den Anspruch, die Geschwindigkeit, das Wissen, die Technologien und die Partner, den notwendigen Transformationsprozess in unserem Sektor anzuführen. Im Fokus stehen für uns der Ausbau unseres Portfolios an nachhaltigen Produkten, die schnelle und deutliche Senkung unserer CO2-Emissionen, der Beweis, dass CO2-freie Produkte im großen Stil möglich sind, sowie die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft durch konsequente Umsetzung des Prinzips der Zirkularität. Unsere neuen Nachhaltigkeitsziele für 2030 verdeutlichen diesen Anspruch."

Dr. Dominik von Achten ergänzt: "Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, diesen Wandel auch ökonomisch nachhaltig bewerkstelligen zu können. Hierfür haben wir in den letzten Jahren die Voraussetzungen geschaffen. Wir bauen auf einem starken Fundament auf und sind heute besser aufgestellt als jemals zuvor. In den nächsten Jahren wollen wir weiterhin profitabel über dem Markt wachsen und die Rendite auf das eingesetzte Kapital weiter steigern."