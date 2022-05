Flüchtlingskrise als Chance im Kampf gegen Fachkräftemangel und sinkende Erwerbstätigkeit - Marktführer für digitale Bildung karriere tutor® will Beitrag leisten (FOTO)

Mehr als 600.000 Ukrainer sind seit Kriegsbeginn

nach Deutschland geflüchtet und blicken aktuell einer ungewissen Zukunft

entgegen. "Wir müssen jetzt alles tun, um diese Menschen schnell und effizient

in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu integrieren", fordert Oliver Herbig

von karriere tutor® aus Königstein bei Frankfurt. Dabei geht es dem Gründer und

Geschäftsführer des Marktführers für digitale Bildung sowohl um effektive

Soforthilfe als auch darum, den Grundstein für die Lösung eines der drängendsten

Probleme unserer Zeit zu legen: den Fachkräftemangel. "Das ist eine große

Chance, vorausgesetzt Politik und Wirtschaft handeln sofort und entschieden."

Einen ersten Schritt haben Oliver Herbig und sein Team bereits getan. Noch im

Mai startet karriere tutor® den geförderten Integrationskurs "Make it in

Germany". Mit dem AVGS-zertifizierten Angebot sollen geflüchtete Ukrainer in

enger Abstimmung mit der Agentur für Arbeit schnell in den Job gebracht werden.



Fachkräftemangel und sinkende Erwerbstätigkeit bremsen Wirtschaft dramatisch ab

- bis 2030 werden fünf Millionen Fachkräfte fehlen