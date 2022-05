Syntax gewinnt SAP Pinnacle Award

Weinheim (ots) - Renommierter Partner-Award ehrt herausragende Leistungen,

Teamarbeit und Innovationskraft



Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, gehört zu

den Gewinnern der diesjährigen Pinnacle Awards - in der Kategorie "Rising Star".

Der renommierte Preis ehrt SAP-Partner, die sich durch besonders gute

Leistungen, Teamarbeit, Kompetenz und innovative Kundenprojekte hervorheben. Die

Auswahl der 22 Preisträger erfolgt auf Basis von Empfehlungen seitens SAP sowie

Kundenfeedback und bestimmten Leistungskennzahlen.



Maßgeschneiderte SAP-Lösungen für hohen Kundennutzen





Mit der Auszeichnung würdigt SAP den hohen Kundennutzen der individuellenSAP-Lösungen von Syntax, insbesondere für den industriellen Mittelstand. Dieseorientieren sich an den spezifischen Anforderungen von Unternehmen undkombinieren passgenau Leistungen aus dem gesamten SAP-Ökosystem mit flexiblenBereitstellungs- und Betriebsmodellen in der Private und/oder Public Cloud. AlsPreisträger profitiert Syntax unter anderem von einem exklusiven Zugang zuSAP-Führungskräften - ein Vorteil, der nicht zuletzt auch den Kunden des SAP-und Cloud-Experten zugutekommt.Als Spezialist mit über 40 Jahren SAP-Erfahrung verfügt Syntax über zahlreicheSAP-Zertifizierungen in verschiedenen Bereichen wie Anwendungen, Cloud undInfrastruktur, Hosting, SAP HANA und Application Management Services für SAPS/4HANA."Wir sind stolz auf unser Team, das unseren Kunden einen erstklassigen Servicebietet und dafür regelmäßig solche hochkarätigen Auszeichnungen erhält", sagtChristian Primeau, Global CEO bei Syntax. "Der heutige Award unterstreicht denhohen Kundennutzen, den Syntax weltweit bietet, und hebt die Stärken hervor, dieSyntax in unsere Partnerschaft mit SAP einbringt.""Mit den SAP Pinnacle Awards zeichnen wir die leistungsstärksten Partner aus,die unsere Kunden dabei unterstützen, 'Best-Run Businesses' zu werden", sagtChristian Klein, CEO von SAP. Die prämierten Partner wurden aufgrund ihresEngagements für Kundennutzen, exponentielles Wachstum und Simplifizierungausgewählt. Gemeinsam unterstützen wir unsere Kunden auf ihrem Weg zumintelligenten, nachhaltigen Unternehmen.""Die weltweit wichtigste SAP-Partnerauszeichnung zu erhalten, ist eine besondereEhre und bestärkt uns in unserem Kurs", kommentiert Ralf Sürken, CEO Europe vonSyntax. "Vor allem freut uns, dass die Preisträger nur von SAP und den Kundennominiert werden können. Das zeigt, dass wir bei unseren zahlreichen innovativenDigitalisierungsprojekten einen guten Job machen - und dass unsere Partner undAuftraggeber das genauso sehen."Über SyntaxSyntax ist ein global agierender IT-Dienstleister und einer der führendenManaged Cloud Provider für den Bereich Enterprise Critical Applications.Hauptsitz des 1972 gegründeten Unternehmens ist Montreal, Kanada. Im März 2019wurden mit der ehemaligen Freudenberg IT (FIT) sowie dem amerikanischenAWS-Spezialisten EMERALDCUBE zwei etablierte IT-Unternehmen in die SyntaxOrganisation integriert.