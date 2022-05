Geleakte Daten nach Ransomware-Attacke / Betroffen 986 europäische Unternehmen, wovon 143 aus Deutschland

Amsterdam (ots) - Die zweite Ausgabe des Kompendiums "Ransomware Uncovered

2021/2022" (https://www.group-ib.com/resources/threat-research/ransomware-2022.h

tml?utm_source=press_release&utm_campaign=ransomware-2022&utm_medium=organic)

vom Cybersicherheitsspezialisten Group-IB zeigt, die Erfolgssträhne des

Ransomware-Imperiums erlitt keinen Halt. Die Lösegeldforderung betrug

durchschnittlich 45 % mehr als 2020 und die Ransomware-Attacken wurden

ausgefeilter, was sich an den Ausfallzeiten der Opfer zeigt, die von 18 Tagen im

Jahr 2020 auf 22 Tage im Jahr 2021 anstiegen.



Durch die Verfügbarkeit von Tools für die Daten-Exfiltration, verbreitete sich

die doppelte Erpressungstaktik bei Ransomware-Angriffen weiter. Laut dem

Group-IB-Team für Digital Forensics und Incident Response wurden in 63% der

Fälle sensible Daten herausgeschleust, um die Lösegeldzahlung zu erzwingen.