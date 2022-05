LONDON (dpa-AFX) - Großbritanniens größter Energieversorger Centrica dürfte im Juni in den wichtigsten britischen Aktienindex FTSE 100 zurückkehren. Das teilte der Indexanbieter FTSE Russell am Dienstagabend aufgrund vorläufiger Berechnungen mit. Die endgültige Entscheidung wird am 1. Juni nach Börsenschluss veröffentlicht.

Der vor zwei Jahren auf Rekordtiefstände abgesackte Aktienkurs von Centrica hat sich von der Corona-Krise erholt und ist seit Ende 2020 um rund 75 Prozent gestiegen. Dazu beigetragen hat nicht zuletzt ein umfangreiches Sparprogramm, einschließlich des Abbaus von 5000 Arbeitsplätzen.