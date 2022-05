US-Anleihen legen zu

Auch enttäuschende Konjunkturdaten stützen die Anleihenkurse. In den USA waren die Verkäufe neuer Häuser im April deutlich stärker gefallen als erwartet./la/ngu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten und die teil deutlichen Verluste am US-Aktienmarkt. Dies habe die Nachfrage nach festverzinslichen Papieren gestützt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer