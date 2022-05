Seinen Verzicht auf die Gazprom-Nominierung habe er dem Unternehmen auch mitgeteilt, teilte Schröder am Dienstagabend auf dem Online-Portal "Linkedin" mit. Der russische Energieriese hatte den Altkanzler Anfang Februar - kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine - für die Position nominiert. Zuletzt war bekanntgeworden, dass Schröder seinen Aufsichtsratsposten beim russischen Energiekonzern Rosneft niederlegt. Das Unternehmen teilte am vergangenen Freitag mit, dass Schröder seine Amtszeit nicht verlängern werde.

BERLIN (dpa-AFX) - Nach drei Monaten Krieg gegen Russland verlangt die Ukraine vom Westen dringend mehr Waffen. Präsident Wolodymyr Selenskyj stellte seine Landsleute angesichts schwerer russischer Angriffe im Osten auf harte Wochen ein. Moskau zeigte sich am Dienstag trotz Rückschlägen siegesgewiss. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder machte öffentlich, dass er schon vor längerer Zeit auf die Nominierung für den Aufsichtsrat des russischen Energieriesen Gazprom verzichtet habe. Unterdessen warf Polen Deutschland einen Wortbruch bei Waffenlieferungen vor - die Außenminister beider Länder betonten daraufhin den Willen, Probleme und Missverständnisse auszuräumen.

Schröder steht in Deutschland wegen seiner Tätigkeit für die russische Energiewirtschaft - darunter auch Posten bei den Pipeline-Gesellschaften Nord Stream und Nord Stream 2 - massiv in der Kritik. Vier SPD-Verbände haben ein Parteiausschlussverfahren beantragt. Er ist seit seiner Zeit als Kanzler (1998 bis 2005) eng mit Russlands Präsident Wladimir Putin befreundet.

Ukrainischer Außenminister spricht von "erbarmungsloser Schlacht"

In dem am 24. Februar begonnenen Krieg konzentriert sich Russland inzwischen vor allem auf den Osten der Ukraine. Nach dem Fall der Hafenstadt Mariupol vor einigen Tagen fürchtet die Ukraine dort nun verstärkt russische Offensiven. Außenminister Dmytro Kuleba schrieb am Dienstag auf Twitter: "Die russische Offensive im Donbass ist eine erbarmungslose Schlacht, die größte auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg."

"Die kommenden Wochen des Krieges werden schwierig sein", sagte Präsident Selenskyj in einer neuen Videoansprache. "Dennoch haben wir keine Alternative als zu kämpfen. Kämpfen und gewinnen." Erneut forderte er vom Westen dringend moderne Raketenabwehrwaffen und Kampfflugzeuge zur Verteidigung. Außenminister Kuleba erklärte: "Es ist zu früh, um zum Schluss zu kommen, dass die Ukraine bereits über alle Waffen verfügt, die sie benötigt." Sein Land brauche insbesondere Mehrfachraketenwerfer und Langstreckenartillerie.