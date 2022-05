Wirtschaft US-Börsen ohne klare Richtung - Tech-Aktien leiden

Foto: Wallstreet in New York, über dts Nachrichtenagentur

Foto: Wallstreet in New York, über dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Dienstag keine klare Richtung gezeigt. Während Tech-Aktien deutlich litten, konnten die defensiveren Titel ins Plus drehen.



Nachdem der Dow zuerst auf Tauchstation gegangen war, wurde der Leitindex zu Handelsende in New York mit 31.928,62 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,15 Prozent im Vergleich zum Montagsschluss. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 aber mit rund 3.940 Punkten noch immer 0,8 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq Composite zu diesem Zeitpunkt gar mit rund 11.260 Punkten 2,4 Prozent schwächer. Für besonderes Aufsehen sorgte die Foto-App Snapchat.





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return! Werbung Short Short Basispreis 33.950,00€ Hebel 14,93 Ask 19,87 Zum Produkt Long Long Basispreis 29.800,00€ Hebel 14,91 Ask 20,06 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.