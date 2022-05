NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Angela Merkel:

"Angela Merkels "Altenteil" gestaltet sich nun anders als von ihr selbst vermutet. Plötzlich ist vieles aus ihren 16 Jahren Regierungszeit in Frage gestellt - das Verhältnis zu Russland, die Energiepolitik, die Ausstattung der Bundeswehr. Sie wird sich über kurz oder lang dazu äußern müssen. Nicht im Sinne eines Kreuzverhörs, aber doch als Antwort an die vielen Bürger, die sie viermal nacheinander mit Mehrheiten ausgestattet haben. Nun scheint sich die 67-Jährige entschlossen zu haben, ihre Schweigezeit zu beenden. Gut so. Sie hat einen Anspruch darauf, ihre Deutung der jüngeren Geschichte in die politische Debatte einzuspeisen. Aus ihren eigenen Reihen darf sie auf nicht allzu viel Unterstützung hoffen. Bis tief in die CDU/CSU-Fraktion hin ist eine gewisse Distanz zur Ära Merkel zu spüren."/be/DP/he