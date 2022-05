BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zur Ausbreitung der Affenpocken:

"Nach allem, was wir heute über die Affenpocken wissen, heißt es, erst mal Ruhe zu bewahren. Und bitte nicht schon wieder in den Panikmodus zu verfallen, wie auf Social Media bereits wieder gut dokumentiert ist: Vor allem Eltern kleiner Kinder sorgen sich dort um ihren Nachwuchs und fragen nach Schutz, vor allem solche Eltern, die auch bis heute große Angst vor Corona umtreibt. Verständlich, dass Eltern ihren Nachwuchs schützen wollen. Aber der ist nicht wirklich in Gefahr. Jedenfalls nicht durch die Affenpocken. Zwar besagt die Forschung, dass der Affenpocken-Virus, der für Fieber, Schmerzen und Ausschläge sorgt, für Menschen mit geschwächtem Immunsystem und Kinder gefährlicher werden könne. Aber die Letalität von etwa zehn Prozent gilt nur für die gefährlichere Variante und für Afrika. Sie lässt sich nicht auf die sich bei uns gerade verbreitende ungefährlichere westafrikanische Variante übertragen."/be/DP/ngu