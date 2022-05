Schuldnerberatungen fordern Rechtsanspruch auf kostenloses Angebot

FRANKFURT/WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Schuldnerberatungen in Deutschland fordern einen gesetzlichen Anspruch auf kostenlose Schulder- und Insolvenzberatung. "Die Hürden sind oft zu hoch: In manchen Bundesländern ist der Zugang zu den Beratungsstellen über das Einkommen begrenzt", sagte die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung (BAG-SB), Ines Moers, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. "Wir fordern einen rechtlichen Anspruch auf Schuldnerberatung."

Schätzungen zufolge sind in Deutschland drei bis sieben Millionen Menschen überschuldet. 500 000 bis 600 000 lassen sich nach Angaben von Moers in einer anspannten finanziellen Lage beraten. An diesem Mittwoch (8.00 Uhr) veröffentlicht das Statistische Bundesamt Zahlen zur Überschuldung von Privatpersonen in Deutschland im Jahr 2021.