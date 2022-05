Wirtschaft Verbraucherschützer mit Mieterentlastung beim CO2-Preis unzufrieden

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die von der Ampel-Regierung geplante Aufteilung er Heizkosten-Klimaabgabe zwischen Mietern und Vermietern ist Verbraucherschützern noch nicht genug. Es gebe eine "erhebliche Schieflage" zulasten der Mieter, sagte der der Leiter des Teams Energie und Bauen beim Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), Thomas Engelke, dem "Handelsblatt".



Dabei seien viele Mieter aufgrund der Energiepreiskrise finanziell ohnehin stark unter Druck. "Die Bundesregierung muss deswegen mehr tun, um Druck aus dem Kessel zu nehmen und die Kosten fairer aufzuteilen." So sei nicht nachvollziehbar, warum Mieter in Gebäuden der energetisch schlechtesten Kategorie zehn Prozent des CO2-Preises zahlen sollen, während Vermieter in Gebäuden der besten Kategorie keine Kosten mehr zu tragen hätten.