Avance Gas Q1 Earnings, Dividend Higher Than Expected

(PLX AI) – Avance Gas Q1 net income USD 24.3 million vs. estimate USD 19 million.Q1 dividend USD 0.20 vs. estimate USD 0.13Q1 EPS rises to USD 0.32 from USD 0.10 in Q4Sees Q2 TCE rate between approximately $35,000/day and $36,000/day on a discharge …

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer