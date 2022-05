Übrigens : Solche Grafiken als Handelsvorbereitung sende ich per Mail jeden Morgen an Dich - wenn Du Dich dazu angemeldet hast.

Damit standen wir in der nächsten Kurslücke, die sich auf der Unterseite zeigt und damit an einem potenziellen neuen Unterstützungsbereich. Diesen habe ich grob skizziert - leider nur grob, denn durch die Gaps die hier mehrfach überlagert zu finden sind, kann keine exakte Kursmarke definiert werden:

Dieser positive Effekt hielt jedoch nicht bis zum Gap-close auf der Oberseite an. Denn die schwächere Eröffnung an der Wall Street brachte im Dow Jones direkt einen Verlust von 500 Punkten ein. Dies zog den DAX auch wieder nach unten und damit auf neue Tagestiefs.

In der Erholungssequenz konnte der Index bis zum Mittag noch einmal auf 14.105 Punkte ansteigen. Unterstützt wurde diese Bewegung von Daten der deutschen Exportindustrie. Sie rechnet wieder mit etwas besseren Geschäften und hob im Mai die Erwartungen auf 4,5 Punkte, nach nur 3,5 Punkten im April an. Für die Befragung standen 800 Unternehmen zur Verfügung und gaben ihre Prognosen ab.

Direkt an diesem skizzierten Support, der sich bis zur runden 14.000 bereits in der Vorbörse ausdehnte, zeigte der Markt erst einmal Stabilisierungstendenzen. Ein Grund, dort einen Long-Trade umzusetzen:

Nach den soliden Quartalszahlen von Zoom Video Communications gab es eine Gewinnwarnung bei Snap, dem Betreiber der App "Snapchat". Sie führte in der Nacht zu einem kleinen Beben im Futurehandel kam. Der Kurs selbst fiel um 30 Prozent und andere Werte, wie eine Facebook, büßten ebenfalls am Morgen schon stark ein.

Der DAX ist nun wieder mit der 14000 beschäftigt. Es ist kein längerfristiger Impuls erfolgt. Wie starten wir in den Handel am Mittwoch?

