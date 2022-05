Start am 1.6.2022 Anmeldelink: https://www.eventbrite.de/e/grundkurs-technische-analyse-2022-4-teilig ...

DAX – Die Trendlinie ist einfach nicht zu brechen

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass eine Trendlinie so oft getestet und immer wieder als Widerstand von den Marktteilnehmern anerkannt wird, wie die aktuelle. Die Indikatoren sind im neutralen Bereich gerade wieder nach unten abgekippt und deuten damit an, dass ein Ausbruch über die Trendlinie noch immer nicht auf der Tagesordnung steht. Der Ausbruchsversuch am Montag war wegen der besonders niedrigen Umsätze zum Scheitern verurteilt. Somit dürfte sich an der aktuellen Lage kurzfristig kaum etwas ändern.

S&P500 – Trotz steilem Abwärtstrend und Indikatoren noch kein Trendbruch

S&P500 update

Die Lage beim S&P500 stellt sich zwar etwas anders dar, als beim DAX. Die Kernaussage ist aber die gleiche. Der US-Index befindet sich in einem Abwärtstrend der sehr steil ist und mit dieser Intensität nicht sehr lange durchgehalten werden kann. Trotzdem haben die Marktteilnehmer diesen immer wieder getestet und als Widerstand anerkannt. Die Indikatoren haben Kaufsignale oder Divergenzen generiert, was aber bislang nicht zum Trendbruch geführt hat. Die Umsätze befinden sich auf einem erhöhten Niveau, was den vorherrschenden Trend bestätigt. Wegen des steilen Trends könnte ein Bruch allerdings in den kommenden Tagen erfolgen. Zumindest dürfte der Abwärtstrend zur Seite verlassen werden. Ob es im Anschluss für eine dynamische Aufwärtsbewegung genügt, ist derzeit noch nicht zu sagen.

Gold – steiler Trend wurde gebrochen

Die Kaufsignale bei einigen Indikatoren haben endlich ihre Wirkung entfaltet. Gold ist nach oben ausgebrochen und hat auch eine gewisse Dynamik entfaltet. Nun steht eine schwache Widerstandszone um 1.860 USD bevor. Da der MACD-Indikator gerade erst ein Kaufsignal generiert hat, könnte der neue Aufwärtstrend noch etwas weiter laufen.

