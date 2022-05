Die Ergebnisse der Statistik beruhen auf Angaben von 593 der etwa 1400 Schuldnerberatungsstellen in Deutschland. Diese stellten auf freiwilliger Basis anonymisierte Daten von etwa 147 000 beratenen Menschen zur Verfügung, die die Wiesbadener Statistiker dann hochrechneten./ben/DP/eas

Durchschnittlich stand den Angaben zufolge dem Haushalt einer überschuldeten Person, die sich an eine Schuldnerberatungsstelle wandte, monatlich ein Nettoeinkommen von 1368 Euro zur Verfügung. Im Schnitt ging mehr als ein Drittel davon (38 Prozent) für die Wohnung einschließlich Energie- und Nebenkosten drauf.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr haben knapp 575 000 Menschen in Deutschland wegen finanzieller Probleme Hilfe von Schulder- und Insolvenzberatungsstellen in Anspruch genommen. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Mittwoch etwas weniger als ein Jahr zuvor (588 000).

Weniger Menschen suchen Hilfe in Schuldnerberatungsstellen

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer