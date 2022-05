GOLDMAN SACHS stuft ABB LTD auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ABB nach einem Analystentreffen mit dem Management auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. Gemäß den Aussagen habe das Quartal für den Automationskonzern mit einer weiterhin recht starken Nachfrage erwartungsgemäß begonnen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognose für das zweite Quartal hänge aber stark von den Lockdowns in China ab./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / 15:42 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.