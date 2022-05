Bitget startet völlig neues Prämienprogramm

Prämien im Wert von bis zu USD 4.163

SINGAPUR, 25. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die weltweit führende Derivatebörse Bitget gab heute den erfolgreichen Start ihres brandneuen Prämienzentrums bekannt. Mit dem Ziel, die Bitget-Gemeinschaft weiter auszubauen und das allgemeine Handelserlebnis zu verbessern, sind alle Bitget-Nutzer berechtigt, an dieser Initiative teilzunehmen und Prämien im Wert von bis zu USD 4.163 zu verdienen.

Mit einer Präsenz in über 50 Ländern auf der ganzen Welt wächst Bitget in einem beispiellosen Tempo. Anfang dieses Jahres gab Bitget bekannt, dass sein Handelsvolumen mit Derivaten ein Allzeithoch von 8,69 Milliarden US-Dollar erreicht hat, was einem Wachstum von 300 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Darüber hinaus wuchs die Nutzerbasis deutlich auf zwei Millionen Nutzer weltweit. Um Nutzernn mit unterschiedlicher Handelserfahrung und -bereitschaft gerecht zu werden, hat Bitget neben umfassenden und sicheren Handelslösungen auch seine Bemühungen verstärkt, innovative und lohnende Ansätze für den Handel anzubieten.