Aixtron öffnete am 5. Mai die Bücher für das erste Quartal 2022. Die AIXTRON SE, ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, verzeichnet zum Jahresstart weiterhin eine hohe Nachfrage aus allen adressierten Endmärkten. Im Jahresvergleich konnten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 sowohl Auftragseingang als auch Umsatzerlöse, Bruttoergebnis und Nettoergebnis teils erheblich gesteigert werden. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung und angesichts der positiven Geschäftsaussichten bestätigt der Vorstand die Wachstumsprognose für das Gesamtjahr 2022. Erwartet werden demnach Auftragseingänge in einer Bandbreite zwischen EUR 520 Mio. und EUR 580 Mio. Bei Umsatzerlösen in einer Bandbreite zwischen EUR 450 Mio. und EUR 500 Mio. erwartet der Vorstand im Geschäftsjahr 2022 eine Bruttomarge von etwa 41% sowie eine EBIT-Marge von etwa 21% bis 23% des Umsatzes zu erzielen.

Der Aktienkurs von Aixtron ist am Tag des Einmarsches der russischen Truppen in die Ukraine am 24. Februar aufgrund exzellenter Quartalszahlen intraday um rund 13 Prozent gestiegen. Auch in den folgenden Tagen stieg der Kurs im Gegensatz zur Benchmark MDAX weiter nach oben. Bis zum gestrigen Handelstag ergibt der gesamte Zugewinn seit dem 24. Februar rund 68 Prozent. Mittlerweile wird das All Time High vom 31. August 2021 in Höhe von 26,60 Euro getestet. Schafft es der Kurs auch diesen Kernwiderstand zu überwinden, ist auch ein Hochlaufen bis zur Marke von 29,30 Euro möglich. Auch ist der Markt für High Tech Aktien seit letztem November unter Druck, den Aixtron nur bedingt ausgesetzt war. Lässt dieser Druck nach, sollte der Kurs von Aixtron von dieser Seite Unterstützung bekommen. Weiters ist bis in das Jahr 2024 ein durchschnittliches Gewinnwachstum pro Jahr von rund 12 Prozent geplant, was zu einem erwarteten KGV 2024 von 20,73 führt.