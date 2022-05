Wien (APA-ots) -



* Minus 25 Prozent auf die monatliche Grundgebühr*, ein Tarifleben lang.

* z.B. Ideal SIM M mit 15 GB um nur 11,18 Euro/ Monat. * Ab 25. Mai 2022 nur für kurze Zeit.



Aufgrund des großen Erfolgs ruft Drei am 25. Mai erneut die "Happy Simstage" aus. Zwei Wochen lang sparen alle SIM Only Neukunden bei Drei 25 Prozent auf die monatliche Grundgebühr*. Zum Beispiel kostet so der Ideal SIM M mit 15 GB Daten (österreichweit und in der EU) und unlimitierten Minuten/ SMS nur 11,18 Euro statt 14,90 Euro pro Monat, ein Tarifleben lang. Oder für alle, die unlimitierte Daten wünschen: Ideal SIM Unlimited um 29,93 Euro statt 39,90 Euro / Monat. Gleichzeitig beträgt das Aktivierungsgeld für SIM Only Neukunden nur 9,90 Euro statt 69,90 Euro.