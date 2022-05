Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,7 Prozent auf 14 019 Zähler und setzte somit das Pendeln um die Marke von 14 000 Punkten fort. Der Leitindex klebe regelrecht an dieser runden Marke, ergänzte Stanzl.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt ist am Mittwoch in eine neue Runde gegangen. Nach Gewinnen zum Wochenauftakt und herben Verluste am Vortag legten die Kurse nun wieder zu. Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets schrieb von "zaghaften Käufen".

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,6 Prozent auf 29 052 Punkte aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,8 Prozent zu.

An die Dax-Spitze setzten sich RWE und Eon mit Kursgewinnen von jeweils rund zwei Prozent. Sie erholten sich etwas von Verlusten am Vortag, als ein Pressebericht über eine drohende Sondersteuer auf hohe Gewinne von Stromerzeugern in Großbritannien die Branche stark belastet hatte.

In der zweiten Reihe fielen CTS Eventim um vier Prozent. Das französische Investmenthaus Exane BNP riet zum Verkauf der Aktien des Ticketvermarkters und Event-Veranstalters. Aktien von Aroundtown fielen um ein Prozent nach den Quartalszahlen des Investors in Gewerbeimmobilien.

In der dritten Reihe im SDax sackten Nordex nach einer Gewinnwarnung um mehr als zehn Prozent ab. Wegen Unsicherheiten infolge des Krieges in der Ukraine und andauernder Lieferkettenprobleme in China blickt der Windanlagen-Hersteller vorsichtiger auf den weiteren Jahresverlauf./bek/jha/