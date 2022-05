- Q1-Zahlen im Rahmen der Erwartungen

- Guidance und Prognosen bestätigt

- Kurszieländerung aufgrund Anhebung WACC



Mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 8,8 % auf 29,57 Mio. EUR (VJ: 27,18 Mio. EUR) ist die USU Software AG gut in das laufende Geschäftsjahr 2022 gestartet. Dabei profitierte die Gesellschaft weiterhin vom bestehenden Digitalisierungstrend, der Gewinnung neuer Kunden sowie von Folgeaufträgen.

Getrennt nach Umsatzarten wird die Fortsetzung des Trends einer zunehmenden Nachfrage nach Cloud-Lösungen ersichtlich, wodurch die SaaS-Umsätze besonders dynamisch um 34,8 % auf 3,29 Mio. EUR (VJ: 2,44 Mio. EUR) zugelegt haben. Zusammen mit den ebenfalls ausgebauten Wartungserträgen erhöhten sich die wiederkehrenden Erlöse auf 9,29 Mio. EUR (VJ: 8,20 Mio. EUR), die mit 31,4 % nunmehr einen relevanten Anteil an den Gesamtumsätzen des USU-Konzerns haben. In der Regel geht der Wandel hin zu SaaS-Lösungen zu Lasten der einmaligen Lizenzerlöse. Jedoch verzeichnete die USU Software AG in den ersten drei Monaten 2022 auch eine verstärkte Nachfrage nach On- Premise-Aufträgen, verbunden mit einem Anstieg der Lizenzerlöse um 19,3 % auf 2,60 Mio. EUR (VJ: 2,18 Mio. EUR). Schließlich erhöhten sich auch die Beratungserlöse um 5,7 % auf 17,51 Mio. EUR (VJ: 16,56 Mio. EUR), als Folge einer erhöhten Nachfrage nach IT-Projekten.



Ab dem laufenden Geschäftsjahr nutzt das USU-Management das EBITDA als neue Planungs- und Steuerungsgröße und verzichtet damit auf die bisherige Darstellung eines bereinigten EBIT. Gegenüber dem Vorjahr entwickelte sich das EBITDA mit einem Anstieg in Höhe von 8,8 % auf 3,47 Mio. EUR (VJ: 3,19 Mio. EUR) proportional zum Umsatz. Demzufolge lag die EBITDA-Marge mit 11,7 % exakt auf dem Niveau des Vorjahres. Aufgrund fehlender Erträge aus Währungsdifferenzen sowie eines aus latenten Steuern bedingten höheren Steueraufwandes weist die Gesellschaft ein unterhalb des Vorjahreswertes liegendes Periodenergebnis in Höhe von 1,65 Mio. EUR (VJ: 2,03 Mio. EUR) aus.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 33,90 Euro