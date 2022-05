Eskute kooperiert mit Geekbuying zur Markteinführung des neuen Polluno Pro E-Bikes

Dank eines erstklassigen integrierten 36 V 14,5 Ah Akkusystems mit Samsung-Zellen kann der Fahrer weiter und schneller fahren. Mit einer Kapazität von 522 Wh reicht der Akku des Polluno Pro für beeindruckende 120 km mit einer einzigen Ladung und bietet langanhaltende Leistung für unterwegs. Der eingebaute doppelte Geschwindigkeits- und Drehmomentsensor steuert auch die an die Pedale abgegebene Kraft mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 65 Nm und einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Dieses intelligente Antriebsmanagementsystem misst präzise die auf die Pedale ausgeübte Kraft und befiehlt dem Motor, sich nur dann einzuschalten, wenn es nötig ist - so können Pendler Energie sparen und ein bequemeres Fahrgefühl genießen.

Die Partnerschaft zwischen Eskute und Geekbuying ist ein Beweis für die Vision des Unternehmens, eine zugängliche Marke aufzubauen, die einen freien, aktiven und nachhaltigen Lebensstil zelebriert. Seit der Markteinführung im Jahr 2021 hat Eskute den globalen E-Bike-Markt im Sturm erobert und mit seinen qualitativ hochwertigen, kostengünstigen Elektrofahrrädern hervorragende Verkaufs- und Marktleistungen erzielt. Im April 2022 stellte Eskute ihr neues Polluno Electric City Bike vor, das bereits einen Monat nach seiner Markteinführung ausverkauft war und weiterhin sehr gefragt ist. Als Eskute ankündigte, sein neues Polluno Pro ebenfalls 2022 auf den Markt zu bringen, signalisierte Geekbuying sein Interesse am Vertrieb des Produkts, und die beiden Marken schlossen sich für die weltweite Markteinführung des Pendler-E-Bikes zusammen.

„Wir sind begeistert, unser neues Polluno Pro City E-Bike auf der Geekbuying-Plattform zu präsentieren. Alle Produkte werden strengstens von Geekbuying geprüft, bevor sie auf die Website gestellt werden. Die Tatsache, dass das Polluno Pro die strengen Auswahlkriterien von Geekbuying erfüllt, bestätigt die Produktvorteile von Eskute und die Stärke unserer Marke auf dem Markt. Durch die Partnerschaft mit Geekbuying hoffen wir, den Verbrauchern aktivere und umweltfreundlichere Transportmöglichkeiten bieten zu können", so Alan, CEO von Eskute.

Das neue Polluno Pro ist ab sofort bei Geekbuying zum reduzierten Preis von 1899€ erhältlich, was 100€ unter der UVP liegt. Die Verbraucher kommen außerdem in den Genuss einer schnellen Lieferung innerhalb von 5 bis 8 Arbeitstagen und können sich darauf verlassen, dass ihr neues Elektrofahrrad in Europa eine zweijährige Garantie und in Spanien eine dreijährige Garantie hat.

Um von der Polluno Pro-Aktion zu profitieren, besuchen Sie die Geekbuying-Website . Alternativ können Sie auch die Website von Eskute besuchen, um mehr über das Polluno Pro zu erfahren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1822450/Geekbuying_x_Eskute.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1728588/Eskute_logo_Logo.jpg