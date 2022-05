Überschuldete benötigen 38 % ihres Haushaltseinkommens für Wohnkosten / Zum Vergleich Für die Gesamtbevölkerung liegt dieser Anteil bei 22 %

WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2021 stand dem Haushalt einer überschuldeten Person,

die Hilfe bei einer Schuldnerberatungsstelle suchte, durchschnittlich ein

Nettoeinkommen von 1 368 Euro pro Monat zur Verfügung. Mit durchschnittlich 520

Euro machten die Kosten für die Wohnung einschließlich Energie- und Nebenkosten

38 % des Haushaltseinkommens aus. Wird nur das eigene Einkommen der Schuldnerin

oder des Schuldners von durchschnittlich 1 146 Euro betrachtet, so machten die

Wohnkosten sogar 45 % aus. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich

der Aktionswoche Schuldnerberatung vom 30. Mai bis zum 3. Juni 2022 weiter

mitteilt, waren die Wohnkosten überschuldeter Personen damit

überdurchschnittlich hoch: In der Gesamtbevölkerung belief sich der Anteil der

Wohnkosten am Haushaltseinkommen nach den aktuellsten Daten aus dem Jahr 2020

auf 22 %.



Mietrückstände nicht der häufigste Grund für eine Schuldnerberatung