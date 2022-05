EU-Vergleich Preisanstieg bei Nahrungsmitteln trifft Haushalte in Osteuropa am stärksten

WIESBADEN (ots) -



- Zweistellige Inflationsraten für Nahrungsmittel in vielen ost- und

südeuropäischen EU-Staaten

- Zahlreiche Grundnahrungsmittel überdurchschnittlich teurer

- Ausgabenanteil für Nahrungsmittel in den meisten EU-Staaten deutlich höher als

in Deutschland



Von den zuletzt stark gestiegenen Nahrungsmittelpreisen sind in der Europäischen

Union (EU) am stärksten die Verbraucherinnen und Verbraucher in den östlichen

Staaten betroffen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Daten

des europäischen Statistikamtes Eurostat mitteilt, erhöhten sich die

Nahrungsmittelpreise im April 2022 in Litauen um 22,1 % gegenüber dem

Vorjahresmonat. In Bulgarien mussten Verbraucherinnen und Verbraucher 21,0 %

mehr für Nahrungsmittel ausgeben, in Lettland 17,7 %. Auch in Ungarn, Estland,

Rumänien und der Slowakei verteuerten sich Nahrungsmittel im April 2022 deutlich

- um mehr als 14 % gegenüber dem Vorjahresmonat. In Deutschland lag der

Preisanstieg mit 8,5 % unter dem EU-Durchschnitt von 8,9 %. Die EU-weit

geringsten Steigerungsraten bei Nahrungsmittelpreisen verzeichneten im April

2022 Irland (+3,6 %) und Frankreich (+4,3 %). Der Vergleich beruht auf dem für

europäische Zwecke Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI).