Hochleistungselektrolyte: CUSTOMCELLS erhöht Anteil an E-Lyte Innovations

Tübingen (ots) - Für anwendungsspezifische Batteriezellen braucht es passgenaue Materialien: CUSTOMCELLS baut daher seine Beteiligung an der E-Lyte Innovations GmbH weiter aus. E-Lyte Innovations entwickelt und produziert Flüssig-Elektrolyte für hochleistungsfähige Batteriezellen, die unter anderem im industriellen Sektor und im Automotive-Bereich zum Einsatz kommen.

CUSTOMCELLS, eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung und Serienfertigung modernster Lithium-Ionen-Batteriezellen, pflegt seit langem eine intensive Zusammenarbeit mit E-Lyte Innovations. Seinen Anteil an der Gesellschaft erhöht das Unternehmen mit Standorten in Itzehoe und Tübingen im Rahmen einer Finanzierungsrunde nun von acht auf zehn Prozent.