Der Ausverkauf bei den Technologieaktien in den vergangenen Wochen hat auch bei der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) seine Spuren hinterlassen. Am Jahresbeginn 2022 notierte die Aktie an der US-Technologiebörse NASDAQ noch oberhalb von 180 USD in der Nähe des Alllzeithochs. Mittlerweile wird sie wegen der bekannten Probleme, wie den Lieferengpässen, den Corona-Lockdowns in China und auch wegen den bevorstehenden Zinserhöhungen um 22 Prozent tiefer bei 140 USD gehandelt.

Trotz dieser negativen Umstände wird die Apple-Aktie von der Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 185 USD (UBS) zum Kauf empfohlen. Kann sich die Apple-Aktie im Zuge einer Korrekturbewegung in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr Niveau vom 10. Mai 2022 im Bereich von 155 USD erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.