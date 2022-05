Asahi Kasei feiert sein 100-jähriges Bestehen und präsentiert gleichzeitig das visionäre Konzeptfahrzeug AKXY2 - Werte Nachhaltigkeit und Wohlbefinden beeinflussen die Mobilität der Zukunft (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

New York und Düsseldorf (ots) - Der japanische Technologiekonzern Asahi Kaseifeiert heute, am 25. Mai 2022, seinen einhundertsten Geburtstag. 100 Jahre zuvorwar der Konzern von Shitagau Noguchi in Nobeoka, im Südwesten von Japan,gegründet worden. Zeitgleich stellt Asahi Kasei mit AKXY2(TM) (ausgesprochen"axi") eine visionäre Mobilitätsstudie der Öffentlichkeit vor. DasKonzeptfahrzeug verkörpert und denkt die Werte Nachhaltigkeit, Wohlfühlen undgesellschaftliche Verantwortung für die künftige Mobilität neu. Vor demHintergrund einer sich ändernden mobilen Gesellschaft hin zu Automatisierung undElektrifizierung ist AKXY2 eine Abbildung dessen, wie diese Werte die Mobilitätvon Morgen bestimmen."Zusätzlich zu den gesetzlichen Entwicklungen bringen die sich wandelndenAnsprüche der Kunden die Automobilhersteller dazu, bestehende Prozesse inRichtung mehr Sicherheit, mehr Komfort und mehr Nachhaltigkeit für das Fahrzeugzu verändern ", sagt Heiko Rother, General Manager Automotive BusinessDevelopment bei Asahi Kasei Europe. "Wir müssen jetzt schnell handeln. Diejüngsten Umfrageergebnisse der Asahi Kasei Automotive Interior Survey vomNovember 2021 sagen deutlich, dass sich 50 Prozent der Autonutzer in den vierwichtigsten Automobilmärkten USA, Deutschland, Japan und China beim nächstenFahrzeugkauf für eine andere Marke als die des aktuellen Autos entscheidenwerden. Daher sind die im Automobil eingesetzten Materialien und Werkstoffe,zusätzlich zum verwendeten Antrieb oder der Fahrleistung, ein ausschlaggebendesUnterscheidungsmerkmal für ein positives Nutzererlebnis, ob immer auf den erstenBlick sichtbar oder nicht," so Rother weiter.Sustainability - Satisfaction - SocietyDas Konzeptfahrzeug AKXY2 demonstriert die bereichsübergreifende Kompetenz vonAsahi Kasei über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, von Rohstoffen undProduktionstechnologien bis hin zur Verwendung von recycelten und wiederverwertbaren Materialien. Nahezu alle Komponenten und Werkstoffe, die man imFahrzeug sehen und anfassen kann, wurden von Asahi Kasei hergestellt odermitentwickelt. Komponenten und Lösungen im AKXY2 sprechen die Sinne an,verbessern die Sicherheit, gewährleisten höchste Funktionalität und reduzierengleichzeitig die Umweltbelastung. Drei ´S` haben daher die Entwicklung undKonstruktion des Fahrzeugs bestimmt: Sustainability, Satisfaction und Society.AKXY2 steht für nachhaltige Materialien: Recyceltes PolyesterVon technischen Textilien bis hin zu Kautschuk-Materialien haben die Ingenieure