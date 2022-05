Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) -- Kriegsbedingt verschärfte Materialengpässe und Energiepreisanstieg belastenneben Corona-Pandemie die Konjunktur- KfW Research erwartet Zunahme des deutschen BIP um real 1,6 % für 2022 und 1,2% für 2023; Eurozone: 2,5 % (2022) und 1,3 % (2023)- Deutsche Inflationsrate 2022 bei 6,3 % und 2023 bei 3,0 %; Eurozone: 6,4 %(2022) und 3,1 % (2023)- Außergewöhnlich hohe Prognoserisiken aufgrund kaum antizipierbarer weitererEntwicklung des Ukraine-KriegesWährend die Bremseffekte der Pandemiemaßnahmen in Deutschland nachlassen undsich die kontaktintensiven Dienstleistungen erholen, verlängert der russischeAngriffskrieg die globalen Materialengpässe, treibt die Energiekosten in dieHöhe und belastet die private Kaufkraft. Zusätzlich stressen die Auswirkungender No-Covid-Politik Chinas mit dem strikten Lockdown im weltweit wichtigenWirtschaftszentrum Schanghai die ohnehin gestörten globalen Lieferketten. Vordiesem Hintergrund wuchs das deutsche preis-, saison- und kalenderbereinigteBruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2022 immerhin noch um 0,2 %gegenüber dem Vorquartal. Auch in den kommenden Quartalen werden dieseEntwicklungen das Wirtschaftswachstum hierzulande hemmen. Die Konsumerholung imSommerhalbjahr dürfte folglich relativ schwach ausfallen, im Winterhalbjahr wirddie Wirtschaft nahezu stagnieren. KfW Research senkt seine Realwachstumsprognosefür Deutschland deshalb auf 1,6 % (Vorprognose, erstellt kurz vorKriegsausbruch: +3,2 %). 2023 dürfte die deutsche Wirtschaft sogar nur um 1,2 %zulegen (Vorprognose: +2,9 %), wobei der ungünstige Start in das Jahr dieWachstumsrate spürbar nach unten drückt. In der neuen Prognose unterstellt sindanhaltend hohe Energiepreise, aber kein Gasembargo.Bei der monatlichen deutschen Inflationsrate dürfte im Verlauf der zweitenJahreshälfte 2022 ein Abwärtstrend einsetzen, solange die Energiepreisezumindest stagnieren. Im Jahresdurchschnitt 2022 dürfte sich die Inflationsrategemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex bei 6,3 % einpendeln. Dieanhaltende Überwälzung der höheren Produktionskosten auf die Verbraucherpreiseund ein Anstieg der Löhne unter anderem aufgrund einer deutlichen Anhebung desMindestlohns im Oktober 2022 dürften die Inflation auch 2023 mit 3,0 % nochdeutlich über der geldpolitischen Zielmarke von durchschnittlich 2 % halten."Der ehemals erhoffte kräftige Aufschwung erstickt im Würgegriff des Krieges.Mit einer durchgreifenden konjunkturellen Belebung ist, anders als vor demrussischen Angriff auf die Ukraine erwartet, erst wieder zu rechnen, wenn diehemmenden Faktoren nachlassen", sagt Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der