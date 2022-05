Kai Hankeln, CEO der Asklepios Kliniken, sagt dazu: "Asklepios hat in den vergangenen Jahren mit Know-How und Innovationskraft in vielen Bereichen neue Wege beschritten. Die stetig steigende Zahl der Patient:innen, die uns tagtäglich ihr Vertrauen schenken und sich in unseren Kliniken gut versorgt fühlen, bestätigen diese Strategie. Zugleich zeigt sie, dass exzellente Behandlungsqualität und gesundes Wirtschaften zusammengehören. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir ausdrücklich das Ziel der Bundesregierung, mit kreativen neuen Lösungen mehr Effizienz im Gesundheitswesen zu erreichen. Wir sind bereit, die jetzt eingesetzte Regierungskommission dabei mit fachlicher Expertise und persönlichem Engagement zu unterstützen."

Asklepios Gruppe: Solides Wachstum trotz herausforderndem Umfeld im 1. Quartal 2022 Hamburg (ots) - In einem vom Krieg in der Ukraine und den anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägten Jahresbeginn ist Asklepios robust in ein herausforderndes Geschäftsjahr 2022 gestartet. Die Zahl der ambulant und stationär behandelten Patient:innen ist im 1. Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um 15,6% auf insgesamt 836.025 versorgte Patient:innen gestiegen (3M. 2021: 723.019). Dabei erzielte der Asklepios Konzern in den ersten drei Monaten Umsatzerlöse von insgesamt EUR 1.276,3 Mio. (3M. 2021: EUR 1.221,0 Mio.).

