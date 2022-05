Aixtron baut Marktanteil bei MOCVD-Anlagen zur Halbleiter-Produktion aus

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Aixtron hat seine Marktführerschaft bei bestimmten Anlagen zur Herstellung von Leistungshalbleitern etwa für 3D-Sensorik und Datenübertragung ausgebaut. Laut dem Research-Unternehmen Gartner sei der Marktanteil bei sogenannten MOCVD-Anlagen im vergangenen Jahr auf 75 Prozent gewachsen, teilte der MDax -Konzern am Mittwoch in Herzogenrath mit. Damit steige der Anteil das sechste Jahr in Folge. 2020 waren es laut einer Aixtron-Präsentation von Anfang Mai noch 58 Prozent gewesen.

MOCVD-Anlagen tragen hauchdünne Schichten aus zwei Elementen auf spezielle Träger auf, es entstehen sogenannte Verbindungs-Halbleiter. Diese ermöglichen eine effizientere Energieleitung und halten auch hohe Temperaturen aus. Am Ende werden sie in allerlei Geräten verbaut, von Netzteilen für Smartphones über Technik für den Ausbau des 5G-Netzes bis hin zu Computerservern.