Fuchs Petrolub beteiligt sich an Elektrolyte-Hersteller für Batterien

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub steigt mit einer Beteiligung in das Batteriegeschäft ein. Fuchs Petrolub übernehme 28 Prozent der Anteile der E-Lyte Innovations GmbH, teilte der MDax -Konzern am Mittwoch in Mannheim mit. E-Lyte Innovations entwickelt und produziert den Angaben zufolge Flüssig-Elektrolyte, die als wesentlicher Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien unter anderem für die E-Mobilität verwendet werden. Insgesamt investiere das Unternehmen rund acht Millionen Euro in das neue Tätigkeitsfeld, hieß es weiter. Fuchs könne sukzessiv weitere Anteile an E-Lyte Innovations erwerben. Die Aktie legte im Vormittagshandel um rund 1,5 Prozent zu.

Mit dem Kauf setze Fuchs den Fuß auf ein neues Terrain außerhalb der klassischen Einsatzgebiete für Schmierstoffe, sagte der Vorstandvorsitzende Stefan Fuchs. "Die Welt ändert sich rasant, und wir wollen nicht nur Schritt halten, sondern der Zukunft aktiv begegnen: mit dem Einstieg in einen sehr spannenden, global stark wachsenden Markt mit erheblichem Geschäftspotenzial."

Im nächsten Schritt will Fuchs Petrolub gemeinsam mit E-Lyte Innovations am Standort in Kaiserslautern die notwendige Fertigungsinfrastruktur schaffen, um die Industrialisierung, Skalierung und das weitere Wachstum zu ermöglichen. Investiert werden soll insbesondere in die Produktionsanlagen und die Laborausstattung. Die Produktion soll im Sommer 2023 starten./mne/jha/