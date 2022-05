Kauf abgeschlossen: DER Touristik Group übernimmt Premium-Clubmarke Aldiana komplett Köln/Frankfurt (ots) - Aldiana, der Premium-Anbieter für Club-Urlaub, gehört zu hundert Prozent der DER Touristik Group: Nach der kartellrechtlichen Freigabe ist die Übernahme der Premium-Clubmarke nun erfolgreich abgeschlossen. Der Ende März unterzeichnete Kaufvertrag wurde am 24. Mai 2022 rechtlich vollzogen. Damit sind die 50-prozentigen Anteile der LMEY (Zug in der Schweiz) an der Aldiana GmbH (Frankfurt) an die DER Touristik Hotels & Resorts GmbH (Köln) übergegangen.

In den kommenden Monaten soll das Markenprofil von Aldiana weiter gestärkt und das Portfolio an Resorts auf hohem Qualitätsniveau weiterentwickelt werden. "Gerade im Segment für hochwertigen Club-Urlaub sehen wir großes Wachstumspotenzial, das wir heben wollen", betont Georg Schmickler, CEO DER Touristik Group Hotel Division. "Nicht nur die Reiselust boomt - auch das Bedürfnis exklusiver zu reisen wächst und Premium-Urlaube liegen somit klar im Trend."



Hotelgeschäft auf Expansionskurs



Die DER Touristik Group ist die Reisesparte der REWE Group und gehört zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Das Hotelgeschäft der DER Touristik zählt zu den strategischen Wachstumsfeldern des Unternehmens. Seit 2021 werden die übergreifenden Hotelaktivitäten mit insgesamt sieben renommierten Hotelmarken in der DER Touristik Group Hotel Division gebündelt. Die eigenen Hotels und Resorts, die sich in Bestlagen der Top-Urlaubsdestinationen befinden, bedienen vielfältige Urlaubswünsche und Zielgruppen - von Badeurlaubern über anspruchsvolle Reisende und Cluburlauber bis zu Sportbegeisterten und Aktivurlaubern. Mit dem 2021 geschlossenen Joint Venture mit der Deutschen Seereederei verfolgt die DER Touristik das Ziel, Marktführer im nachhaltigen Tourismus in Europa zu werden.



Als Premium-Anbieter im Club-Segment in Europa ist Aldiana einer der führenden Veranstalter von Club-Urlaub. Das Unternehmen betreibt Anlagen in Griechenland,

Italien, Österreich, Spanien und Tunesien. Neben einem umfangreichen All-Inclusive-Programm in allen Strandclubs bietet Aldiana seinen Gästen Sport- und



Wellnessangebote, eine professionelle Kinderbetreuung, Events sowie Gastronomie und Servicequalität auf höchstem Niveau.



Hintergrund



Unter dem Dach der Hotelgesellschaft DER Touristik Hotels & Resorts bündelt die DER Touristik ihre Hotelmarken Sentido, lti, Aldiana, Calimera, PrimaSol, Cooee und Playitas. Weil Urlaubsträume und Reisewünsche ganz unterschiedlich sind, setzen die DER Touristik Hotels & Resorts auf Vielfalt: Ihre Häuser decken die unterschiedlichen Gästebedürfnisse von Familien, Paaren und Alleinreisenden ab. Hotels der Marken Sentido, lti, Aldiana, Calimera, PrimaSol, Cooee und Playitas finden sich auf der Nah-, Mittel- und Fernstrecke, mit einem Schwerpunkt rund um das Mittelmeer. In den Bergen stehen die Cooee Alpin Häuser für maximalen Pisten- und Wanderspaß für preisbewusste Urlauber. Die Hotelgesellschaft DER Touristik Hotels & Resorts ist Teil der DER Touristik Group. Weitere Informationen unter http://www.dertouristik-hotels.com .

Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DER Touristik Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt 9.400 Mitarbeiter in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DER Touristik Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, Jahn Reisen, ITS, Meiers Weltreisen, Travelix, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, über 2.300 Reisebüros (u.a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DER Touristik Group für ihre Gäste aktiv: Mit 74 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 29 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DER Touristik Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen unter http://www.dertouristik.com .



