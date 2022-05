Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huion, ein weltweit führender Anbieter von

digitalen Zeichengeräten, bringt heute ein innovatives Bluetooth-Stifttablett

auf den Markt, das Inspiroy Giano G930L.



Für Huions Stifttabletts wird dies ein großer Schritt nach vorn sein. Mit seiner

außergewöhnlichen Leistung ist Inspiroy Giano einer der Gewinner des Red Dot

Award: Product Design [2022], das professionellen Kreativen in den Bereichen

Illustration, Animation, Grafikdesign, Industriedesign, Bildbearbeitung, Spiele

usw. ein noch nie dagewesenes Zeichenerlebnis bietet.





Gebaut für ProfisHuion legt bei der Entwicklung neuer Produkte großen Wert auf die Nachfrage derNutzer. Inspiroy Giano wurde speziell für professionelle Kreative entwickelt.Mit einer Arbeitsfläche von 13,6 x 8,5 Zoll arbeitet Inspiroy Giano besser mitden gängigen Großbildmonitoren zusammen und bietet ein flexibles und effizientesZeichenerlebnis.Darüber hinaus zeigt der Mini-LCD-Bildschirm oben links auf dem Inspiroy Gianoden Status des Stifttabletts und des digitalen Stifts an, wie z. B. dieStromversorgung und die Konnektivität, so dass die Ersteller die Informationenauf einen Blick überprüfen können. Zusätzlich sorgen sechs programmierbareTasten für einen schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen, um dieProduktivität zu steigern.Aufgerüsteter PenTech, optimierte LeistungHuion hat immer hart an technologischen Innovationen gearbeitet, um Künstlerndie Möglichkeit zu geben, ihre kreativen Ideen umzusetzen.Mit PenTech 3.0 sorgt der batterielose Digitalstift PW517 nicht nur für einepräzise Positionierung des Cursors und eine gleichmäßige Linieneingabe durchfortschrittliche Algorithmen, sondern verbessert auch das Zeichenerlebnis durcheinen kurzen Rückzugsweg.Darüber hinaus erreicht Inspiroy Giano eine Melderate von >300PPS, eineDrucksensitivität von 8192 Stufen und eine Neigungsunterstützung von ±60°, sodass jede noch so kleine Veränderung der Anschläge genau erfasst wird. Darüberhinaus ist der Digitalstift PW517 mit Standard- und Filzschreibfedernausgestattet. Letztere sorgen für ein natürlicheres Zeichenerlebnis, da sie mehrReibung zwischen der papierähnlichen Oberfläche des körnigen Paneels und derStiftspitze erzeugen können.Kompatibilität neu definierenHuion hofft, Künstlern dabei zu helfen, mehr Ideen auf bequeme Weise zuerkunden. Inspiroy Giano ist mit den Betriebssystemen Windows, macOS, Chrome OSund Android kompatibel und unterstützt die einfache Verbindung mit Computern undAndroid-Geräten über Bluetooth. Außerdem garantiert die lange Akkulaufzeit einununterbrochenes Arbeiten den ganzen Tag über.Heute nutzen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt Huion-Produkte, um ihrenkreativen Ideen Ausdruck zu verleihen. Um die Erfahrung beim Zeichnen zuverbessern, wird Huion weiterhin innovative und praktische Produkte entwickeln.Für weitere Informationen über Inspiroy Giano besuchen Sie bittehttp://www.huion.com/ .