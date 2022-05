TotalSoft sucht nach Geschäfts-, Technologie- und strategischen Partnern in Deutschland, um sein globales Ökosystem zu stärken

Bukarest, Rumänien (ots/PRNewswire) - TotalSoft, einer der führenden Anbieter

von Wirtschaftsinformationssystemen in CEE, startet in diesem Jahr ein

umfangreiches Partnerschaftsprogramm, das die Gewinnung neuer Geschäfts-,

Technologie- und strategischer Partner in Deutschland vorsieht. Das Unternehmen

will ein globales Ökosystem schaffen und setzt dabei auf Investitionen in neue

und bestehende Produkte sowie auf die Ausweitung auf Cloud/SaaS-Lösungen. Im

vergangenen Jahr verzeichnete TotalSoft einen Umsatz von 25 Millionen Euro, was

einer Rekordsteigerung von 11 % entspricht.



Das Unternehmen wird ein umfassendes Partnerschaftsprogramm auflegen, das darauf

abzielt, Geschäftspartner (die TotalSoft-Lösungen verkaufen, liefern und

unterstützen können), Technologiepartner (die Plattformen für die Integration

mit verschiedenen Lösungen oder die Integration neuer Technologien in bestehende

Lösungen eröffnen) und strategische Partner (mit denen komplexe

Dienstleistungs-/Lösungspakete gefördert werden können, die die

Wettbewerbsfähigkeit der Kunden erhöhen) zu gewinnen. Die Plattform

https://partners.totalsoft.ro/ beschreibt die Vorteile des

TotalSoft-Partnerprogramms, das die für jedes Unternehmen verfügbaren Ressourcen

und Fähigkeiten berücksichtigt.