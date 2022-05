Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mainz (ots) - Der globale Agrar- und Nahrungsmittelsektor wird kurz- undmittelfristig stark von Preissteigerungen und Knappheiten betroffen bleiben.Dabei spielen sowohl Lieferkettenprobleme in der Ukraine als auch dierückläufige Verfügbarkeit von Düngemitteln aufgrund der Sanktionen gegenRussland und Belarus eine Rolle. Hinzu kommen klimatische Faktoren und derverschärfte protektionistische Wettbewerb um Lebensmittel gerade im südlichenAsien. Neben Hungersnöten drohen auch sozio-politische Risiken und Unruhen inbesonders gefährdeten Regionen Afrikas und Asiens. Zu diesem Ergebnis kommt eineAnalyse des Kreditversicherers Coface.Der Druck auf die - sich bereits vor der russischen Invasion im Aufwärtstrendbefindlichen - Agrarrohstoffpreise hat sich aufgrund des Kriegs in der Ukraineweiter verstärkt. Im Jahr 2019 entfielen auf Russland und die Ukraine zusammen25%, 21% und 17% der weltweiten Ausfuhren von Weizen, Gerste und Mais. Durch dieKriegshandlungen ist dieser Export stark beschränkt. Darüber hinaus entfielenauf Russland und Belarus zuletzt 20% der weltweiten Düngemittel- und 40% derPottasche-Ausfuhren. Diese sind von den neuesten Sanktionen der EU betroffen."Der Preisdruck auf Dünger und Treibstoffe wirkt sich stark auf dieProduktionskosten der Getreideerzeuger aus. Auch die Viehzucht ist hiervonbetroffen. Die Folgen sind in allen Segmenten der landwirtschaftlichenWertschöpfungskette wie Fleisch, Milch oder Pflanzenöle deutlich spürbar,nämlich in Form von steigenden Verbraucherpreisen", sagt Coface-VolkswirtinChristiane von Berg. Der Nahrungsmittel-Preisindex (FAO) hatte im März mit 159,3Punkten (+33,6% gegenüber März 2021) einen Höchststand erreicht.Hochrisikoregionen in Afrika und AsienDie Risiken im Nahrungsmittelsektor betreffen vor allem Länder, die in hohemMaße von Lebensmittelimporten abhängig sind und in denen zugleich die täglicheEnergiezufuhr vor allem durch Lebensmittel auf Getreidebasis erfolgt. Weltweitsind mehr als 225 Millionen Menschen von Ernährungsunsicherheit bedroht - inmehreren dieser Hochrisikoregionen liegt ein Schwerpunkt auf getreidebasierterErnährung. Ein weiteres Risiko in diesem Zusammenhang: Die Kombination aussteigenden Grundnahrungsmittelpreisen und erhöhter Ernährungsunsicherheit deutetauf eine Zunahme sozioökonomischer und politischer Unruhen in mehreren Ländernund Regionen hin - vor allem im Norden und Osten Afrikas sowie in Süd- undSüdostasien. "Es wäre nicht die erste Staatskrise, die durch höhere Brotpreiseausgelöst wird. Im Sudan begannen die Unruhen im Jahr 2019, nachdem dieRegierung die staatlich regulierten Brotpreise angehoben hatte", sagt Christiane