J.S. Held erweitert globale Ermittlungspraxis mit der Übernahme der GPW Group

Jericho, New York (ots/PRNewswire) - J.S. Held, ein spezialisiertes, weltweittätiges Beratungsunternehmen, gab heute die Übernahme der GPW Group bekannt,einem führenden Unternehmen in den Bereichen komplexe globale Streitfälle undUntersuchungen, Rückverfolgung von Vermögenswerten, Beratung zu Staatsschulden,Business Intelligence und politische Risiken. Mit Hauptsitz in London undNiederlassungen in Dubai und Singapur fördert diese Übernahme das strategischeWachstum von J.S. Helds Global Investigations Praxis (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3545863-1&h=383333009&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3545863-1%26h%3D3160155098%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjsheld.com%252Fareas-of-expertise%252Fglobal-investigations%26a%3DGlobal%2BInvestigations%2BPractice&a=Global+Investigations+Praxis) .GPW wurde 2004 gegründet und wird von Experten für Nachrichtendienste undRechtsstreitigkeiten geleitet, die über umfangreiche Erfahrungen in der Beratungvon multinationalen Unternehmen, Finanzinstituten, Anwaltskanzleien, Investorensowie staatlichen und regierungsnahen Organisationen verfügen. GPW nutzt dieStärke seiner erfahrenen und vielfältigen Fachleute, darunter einige derführenden Experten im Ermittlungs- und Risikosektor in seinen Geschäftsführungs-und Partnerteams, und hat sich mit einigen der komplexesten undaufsehenerregendsten globalen Mandate der Welt befasst."GPW ist ein Marktführer bei der Bereitstellung von Informationen, die solideGeschäftsentscheidungen ermöglichen und bei der Lösung von Handelsstreitigkeitenhelfen", sagte Max Flynn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3545863-1&h=3280956982&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3545863-1%26h%3D3838269718%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjsheld.com%252Fabout-us%252Fdirectory%252Fmax-flynn%26a%3DMax%2BFlynn&a=Max+Flynn) , Co-Leiter von J.S. Helds FinancialInvestigations Division. "Mit der Aufnahme des GPW-Teams verstärken wir unsereGlobal Investigations Praxis mit mehr als 20 führenden Experten fürNachrichtendienste und Rechtsstreitigkeiten und verstärken unsere Präsenz inEuropa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten."GPW berät seine Kunden in einem breiten Spektrum von Fragen - von politischenRisiken und Regierungsbeziehungen über die Prüfung von Transaktionen undGeschäftsabschlüssen bis hin zur Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, derBeilegung von Streitigkeiten und der Rückverfolgung von Vermögenswerten. Ihreleitenden Mitarbeiter haben in Streitfällen weltweit als Sachverständigefungiert und eidesstattliche Erklärungen abgegeben.Die Experten der Kanzlei werden regelmäßig in den Medien vorgestellt, darunter