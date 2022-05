Und so kam es dann ja auch. Trulieve Cannabis unterschritt in der Folgezeit die 17 US-Dollar und versucht sich nun daran, im Bereich von 15,0 US-Dollar bis 12,5 US-Dollar einen Boden auszubilden. Um das Thema Bodenbildung jedoch entscheidend voranzubringen, muss es zumindest deutlich über die 17 US-Dollar gehen; noch besser wäre ein Vorstoß über die 20 US-Dollar. Auf der Unterseite gilt hingegen: Ein Rücksetzer unter die 12,5 US-Dollar würde Trulieve Cannabis weiter in Bedrängnis bringen.

Blicken wir auf die aktuellen, am 12.05. präsentierten, Ergebnisse des Unternehmens für das 1. Quartal 2022. Wir vergleichen das aktuelle Zahlenwerk mit den Q4-Daten 2021 von Trulieve Cannabis. Trulieve Cannabis wies für das 1. Quartal 2022 einen Umsatz in Höhe von 318,3 Mio. US-Dollar aus. Im 4. Quartal 2021 lag der Umsatz bei 305,3 Mio. US-Dollar. Die Übernahme von Harvest Health & Recreation Inc. erweist sich für Trulieve somit bislang als Umsatztreiber. Trulieve Cannabis verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum jedoch einen Nettoverlust in Höhe von -32,0 Mio. US-Dollar. Im 4. Quartal 2022 betrug der Nettoverlust bereits -71,5 Mio. US-Dollar. Trulieve Cannabis gab darüber hinaus das adjustierte EBITDA für das 1. Quartal 2022 mit 105,5 Mio. US-Dollar an; nach 100,9 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2021.

Kurzum. Trulieve Cannabis präsentierte Investoren und Anlegern ein durchaus ansprechendes Zahlenwerk. Allerdings entwickelte sich daraufhin keine nachhaltige Kaufstimmung. Die Aufgabenstellung für Trulieve Cannabis ist klar umrissen. Das Unternehmen muss nach der komplettierten Übernahme von Harvest Health & Recreation Inc. den Einbindungsprozess voranbringen, Synergien heben und das Umsatzwachstum am Laufen halten.