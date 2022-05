Die Aktie von Cresco Labs ist noch immer auf der Suche nach einem tragfähigen Boden. Aktuell läuft ein entsprechender Versuch. Ob er gelingen wird, bleibt abzuwarten. Die kürzlich veröffentlichten Q1-Daten brachten zumindest keinen neuen Schwung in die Kursentwicklung und verpufften wirkungslos.

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Die Aktie ist in den letzten Wochen noch einmal stark in Bedrängnis geraten. So hieß es in unserer letzten Kommentierung vom 28.03. in Bezug auf die charttechnischen Aspekte noch „[…] Die Aktie ist aus charttechnischer Sicht unverändert in schwacher Verfassung, wenngleich die Bemühungen, einen Boden auszubilden zuletzt durchaus vorhanden waren. Um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen und eine erste Entspannung herbeizuführen, muss es für Cresco Labs über die Widerstände bei 7,0 US-Dollar bzw. 8,0 US-Dollar gehen. Ein Ausbruch über die 8,0 US-Dollar würde den Bodenbildungsprozess entscheidend voranbringen. Die Aktie ist aber nach wie vor in Bedrängnis, sodass die eminent wichtigen Unterstützungen bei 6,0 US-Dollar und 5,3 US-Dollar unverändert im Fokus stehen. […]“