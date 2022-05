Ärztepräsident 'eher zurückhaltend' bei nun empfohlener Kinderimpfung

BERLIN (dpa-AFX) - Anders als Fachgesellschaften der Kindermedizin hat sich Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt verhaltener zur neuen Stiko-Empfehlung zur Corona-Impfung Fünf- bis Elfjähriger geäußert. "Es ist eine Empfehlung, die ins Benehmen der Eltern gestellt wird." Er persönlich wäre zum jetzigen Zeitpunkt an der Stelle "eher zurückhaltend", sagte Reinhardt am Mittwoch in einem Interview bei der Radiowelt auf Bayern 2. Er begründete dies damit, dass die Erkrankung "für Kinder in der Regel gut überstehbar" sei und "auch im Wesentlichen ohne Spätfolgen, soweit man das zum jetzigen Zeitpunkt bewerten kann".

Reinhardt sagte demnach aber auch, jeder müsse dies für sich entscheiden. Das Angebot sei da und die Ständige Impfkommission (Stiko) empfehle es. Das heiße, "die Impfung ist empfehlenswert und hat schützenden Charakter".