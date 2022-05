Platz 15: Sanderson Farms

524.236 Aktien, ein Anteil von 0,5 Prozent des gesamten Depots, im Wert von 98,29 Millionen US-Dollar.



Platz 14: Coupang

5.714.285 Aktien, ein Depot-Anteil von 0,51 Prozent, im Wert von 101,03 Millionen US-Dollar.



Platz 13: FedEx

534.362 Aktien im Wert von rund 123,66 Millionen US-Dollar, ein Anteil von 0,63 Prozent. Die Position wurde deutlich um 64 Prozent reduziert.



Platz 12: UPS

740.689 Aktien im Wert von 158,85 Millionen US-Dollar. Das macht 0,8 Prozent vom gesamten Portfolio aus. Wie beim anderen Logistiker FedEx ein deutlicher Verkauf: 68 Prozent der UPS-Anteile wurden veräußert.



Platz 11: Schrödinger

6.981.664 Aktien im Wert von 238,21 Millionen US-Dollar. Der Depot-Anteil beträgt 1,21 Prozent.



Platz 10: Crown Castle

3.143.974 Aktien wurden verkauft. Zum Stichtag waren es noch 1.420.072 Aktien im Wert von 262,145 Millionen US-Dollar. Ein Anteil von 1,33 Prozent des Depots.



Platz 9: Microsoft

Über 50 Prozent der Microsoft-Aktien wurden verkauft. Zum 31. März 2022 waren es noch 944.620 Aktien im Wert von 291,24 Millionen US-Dollar, das sind 1,47 Prozent des Portfolio.



Platz 8: Coca-Cola FEMSA

6.214.719 Aktien, das sind 1,73 Prozent Depot-Anteil, im Wert von 341,5 Millionen US-Dollar. Keine Veränderungen.



Platz 7: Deere & Co.

899.655 Aktien, ein Anteil von 1,89 Prozent, im Wert von 373,77 Millionen US-Dollar. Diese Position wurde reduziert.



Platz 6: Walmart

3.020.859 Aktien im Wert von 449,87 Millionen US-Dollar, mit einem Anteil von 2,28 Prozent am Gesamtdepot.



Platz 5: Ecolab

4.366.427 Ecolab-Aktien im Wert von 770,94 Millionen US-Dollar, ein Anteil von 3,9 Prozent des gesamten Portfolios. Keine Veränderung.



Platz 4: Caterpillar

Die Position wurde um 24 Prozent verkleinert. 7.353.614 Aktien, Depot-Anteil 8,29 Prozent im Wert von 1,64 Milliarden US-Dollar.



Platz 3: Canadian National Railway

13.066.169 Aktien mit 1,75 Milliarden US-Dollar bewertet, ein Anteil von rund 8,87 Prozent.



Platz 2: Waste Management

18.633.672 Aktien, ein Depotanteil von 14,94 Prozent, mit 2,95 Milliarden US-Dollar bewertet.



Platz 1: Berkshire Hathaway

28.686.679 B-Aktien von Berkshire Hathaway im Wert von rund 28,69 Milliarden US-Dollar, ein Portfolio-Anteil von 51,22 Prozent.



Und in welche Positionen haben andere Star-Investoren im ersten Quartal 2022 investiert? Zum Vergleich hier die Einblicke in die Depots von Charlie Munger, Bill Ackman, George Soros, Carl Icahn und Warren Buffett.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion