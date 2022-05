"Das ist insofern ermutigend, als dass sie genug Vertrauen in ihr Geschäft haben, um mehr Geld zu investieren. Wir werden sehen, ob der Trend anhält und ob die Insiderkäufe weitergehen, aber im Allgemeinen ist es ein positives Zeichen", so John Carey, Managing Director bei Amundi Asset Management, gegenüber Bloomberg.

Die Stimmung an der Börse ist am Boden, die Kurse auch: Der S&P 500 hat seit Jahresbeginn fast 18 Prozent an Wert verloren. Doch US-Unternehmenslenker gehen nun vermehrt auf Schnäppchenjagd. Ist die Wende schon in Sicht?

