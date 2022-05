Michael Burry ist pessimistisch was die aktuelle Marktlage betrifft. In einem kryptischen Tweet vom Dienstag, den er mittlerweile wieder gelöscht hat, verglich er die aktuell düstere Stimmung am Markt mit 2008.

"Wie ich schon 2008 sagte: Es ist, als würde man einen Flugzeugabsturz beobachten. Es tut weh, es macht keinen Spaß, und ich lächle nicht."