CYCLEON LANCIERT NEUE OMNICHANNEL-RETOURENLÖSUNG

Ein auf dem Markt einzigartiger Service, der die Erträge aus allen Kanälen integriert

UTRECHT, Niederlande, 25. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Cycleon, ein Unternehmen für Retourenmanagement, das Mode-, Einzelhandels- und Elektronikmarken bei der Optimierung und Verwaltung ihrer Retouren unterstützt, hat eine revolutionäre neue Lösung auf den Markt gebracht - Omnichannel Returns Management. Es integriert alle eingehenden Rückgabeströme und macht die Bearbeitung von Rückgaben so einfach wie nie zuvor.

Wenn man an Rücksendungen denkt, kommt den meisten Menschen als erstes in den Sinn, dass Verbraucher Artikel kaufen, um sie zu Hause auszuprobieren, und dann zurückschicken, was ihnen nicht gefällt. Das sind Retouren im elektronischen Handel. Was viele nicht wissen, ist, dass Rücksendungen auch von anderen Kanälen wie Einzelhandelsgeschäften, Marktplätzen oder anderen Drittanbietern kommen können, wenn es einen Überbestand an Artikeln gibt, Produkte in fehlerhaftem Zustand geliefert werden oder die Saison zu Ende ist.